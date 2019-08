Galeno deixa mensagem de agradecimento ao FC Porto

Galeno utilizou a rede social Instagram para deixar uma mensagem de despedida do FC Porto, ao qual esteve vinculado nas últimas temporadas. O extremo brasileiro, recorde-se, assinou com o Sp. Braga até 2024, tem cláusula de rescisão de 15 milhões de euros e custou 3,5 milhões de euros, que serão pagos de forma faseada até 2022.





O jogador agradeceu aos amigos e adeptos portistas e, inclusive, aos que "torceram contra". "A minha história não acaba aqui. Venho agradecer a cada um do FC Porto pelos momentos felizes que aqui passei. Obrigado a todos os meus companheiros que me ajudaram a chegar até aqui, agradeço pelas amizades que fiz e quero carregar sempre comigo. Obrigado aos adeptos pelo apoio, pelo carinho que sempre tiveram comigo. Azul e branco é o coração. E obrigado àqueles que torceram contra mim. Obrigado FC Porto por tudo", escreveu Galeno.O reforço dos arsenalistas já foi inscrito na UEFA, mas não seguiu viagem para a Dinamarca , onde os guerreiros do Minho vão jogar esta quinta-feira, para a Liga Europa, diante do Brondby.