Galeno: «Estivemos por cima desde o início»

Titular e elemento em destaque na vitória do Sp. Braga sobre o Sporting, Galeno atribuiu todo o mérito do resultado à prestação coletiva dos minhotos, que no seu entender fizeram por merecer o apuramento para a final da Allianz Cup.





"O prémio é de toda a equipa pelo trabalho que estamos a fazer. Merecemos um resultado positivo. Agora é descansar porque sábado vem aí a grande final. A nossa equipa esteve por cima desde o início, lutou até ao fim, o objetivo era não desistir. Agora é descansar", começou por dizer, à SportTV.Relativamente ao adversário a encontrar na final, entre FC Porto e V. Guimarães, o brasileiro não quis fazer escolhas: "Não tenho preferência, venha quem vier. Vamos dar tudo para sair daqui com o título".