Galeno feliz com a fase de grupos da Liga Europa: «Espero fazer grande época aqui»

Wenderson Galeno não foi um dos escolhidos por Sá Pinto para entrar de início frente aoe consequente qualificação para a fase de grupos da Liga Europa.Contudo, o médio brasileiro foi chamado cedo ao terreno (22') para substituir o companheiro de equipa Wilson Eduardo, que saiu lesionado."Trabalhamos para quando o mister chamar estarmos prontos. Infelizmente o Wilson saiu lesionado, mas temos de estar preparados. Estou feliz, agora é descansar. Só tenho a agradecer pela oportunidade. Feliz pela vitória. Estamos de parabéns. Agora é descansar que domingo há já outro jogo", disse, no final do encontro com a formação russa.Contratado neste mercado de transferências ao FC Porto, Galeno não escondeu a felicidade por integrar a equipa bracarense. "Espero fazer grande época aqui. Estou feliz por estar cá", frisou.