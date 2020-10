Galeno: «Resultado é fruto do trabalho de todos»

Galeno abriu caminho ao triunfo (3-0) do Sp. Braga na receção ao AEK e, no final da partida destacou a exibição da equipa minhota, apontando já ao dérbi do campeonato, no domingo, frente ao V. Guimarães.





"Tenho de agradecer pelo trabalho que tenho vindo a fazer. É importante ajudar a equipa, agora há que descansar pois no domingo temos um grande jogo e temos de dar continuidade ao trabalho que temos feito. Acho que fizemos um grande trabalho, na semana estudamos muito o adversário, os seus pontos fortes e fracos. O resultado é fruto do trabalho de todos", afirmou o extremo à Sport TV.O brasileiro de 23 anos admitiu ainda sentir-se feliz por marcar de cabeça e pela exibição. "Temos de trabalhar um pouco de tudo, não é? Do jeito que a bola vem temos de fazer golos, fui feliz no cabeceamento e estou muito feliz pelo jogo que fiz", justificou Galeno.