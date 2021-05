Galeno saiu a todo o gás

A matemática já não permite que o Sp. Braga chegue ao pódio, apesar da qualidade e esforço colocados em campo por Galeno neste duelo com o Gil Vicente. No final da partida que ditou aquela sentença, o avançado brasileiro mostrou-se algo frustrado com o empate e deixou a entrevista rápida... num ápice. Com o prémio de MVP em mãos, Galeno fez uma curta declaração, dizendo que o Sp. Braga "merecia muito mais" do jogo e saiu sem sequer responder a uma segunda pergunta. Pelos gilistas, foi Claude Gonçalves quem falou, admitindo que o ponto conquistado "serve de motivação" para as duas rondas finais.