Galeno saiu em lágrimas

Galeno gera preocupações depois de ter deixado o jogo aos 20 minutos. O extremo brasileiro aparentava queixas físicas quase desde o início da partida, tendo acabado por pedir assistência no relvado, o que conduziu à substituição.

Assim que Al Musrati entrou para render o camisola 90, Galeno não conteve as lágrimas no banco de suplentes, ao mesmo tempo que tapava a cara com a camisola. O avançado lesionou-se num dos adutores, fez gelo e é um dossiê agora a tratar nos próximos dias pelo departamento médico. O jogador, com 23 anos, vai ser reavaliado no dia de hoje.