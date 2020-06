Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Galeno sustenta opção de Custódio no onze do Sp. Braga Extremo brasileiro voltou à equipa há duas jornadas e ganhou novo embalo ao ter brilhado no dérbi com o Vitória





• Foto: Luís Vieira / Movephoto