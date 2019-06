Gregos dão Abel Ferreira como certo no PAOK

Na Grécia, já está a ser dado como certo o acordo para a saída de Abel Ferreira para o comando técnico do PAOK. No entanto, Salvador ainda não o libertou. O Sp. Braga não confirma este cenário e mantém a versão de que não admite negociar o treinador.





A imprensa grega dá conta do acordo para a saída de Abel e de que o treinador ficou agradado com a proposta, bem como com o projeto desportivo apresentado pelo PAOK, que lhe oferece 2 milhões de euros. Trata-se do campeão grego e, como tal, irá disputar a Liga dos Campeões na nova temporada. O Sp. Braga receberia de acordo com a oferta 3 milhões de euros.