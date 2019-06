Guarda-redes Eduardo apresentado como reforço do Sp. Braga

O Sp. Braga oficializou, esta segunda-feira, a contratação de Eduardo. O experiente guarda-redes português, de 36 anos, assinou um contrato válido para as próximas duas temporadas.





O campeão europeu pela Seleção Nacional (2016) representou os holandeses do Vitesse na última temporada, cedido pelo Chelsea. Estava em final de contrato com a equipa inglesa.O guarda-redes está de regresso ao emblema arsenalista, ao serviço do qual concluiu a etapa de formação e iniciou a carreira como sénior. Tem mais de 100 jogos disputados pela equipa principal, em várias épocas não consecutivas.