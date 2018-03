Continuar a ler

Em causa está, sobretudo, a cedência à autarquia de um espaço de 800 metros quadrados no futuro pavilhão, pretensão vertida num documento aprovado em Assembleia Municipal, mas que o clube diz ter recusado desde a primeira hora.Hoje, depois de alguns documentos internos à atividade do município terem surgido nas redes sociais na internet, o Sporting de Braga emitiu um comunicado em que revela que "o documento aprovado e assinado pelo executivo municipal foi elaborado sem o conhecimento do clube".Reiterando as declarações de António Salvador no final da referida reunião, o Sporting de Braga frisa que, "confrontado perante o mesmo [documento], refutou a possibilidade de enquadrar um espaço de 800 metros quadrados dentro da segunda fase da cidade desportiva para usufruto do município, assim como outras condições impostas pela autarquia".O Sporting de Braga diz que, apesar de "conhecedora" da posição do clube e da "insistência" dos seus responsáveis nos últimos dois anos para um entendimento, a autarquia liderada por Ricardo Rio "manteve tais condições no contrato a assinar entre as partes", o que o clube diz só ter tido conhecimento "na véspera da data aprazada para a escritura, tendo informado a autarquia da recusa da assinatura de tal contrato"."Neste quadro, não pode o Sporting de Braga aceitar a acusação de incumprimento", remata.Ricardo Rio reagiu na sua página no Facebook, afirmando que o Sporting de Braga tinha conhecimento da proposta votada em Assembleia Municipal e concordado com ela."Todos os documentos que constam de deliberações municipais são imediatamente acessíveis por qualquer cidadão; os atuais órgãos municipais não deliberam nenhuma proposta que contenda com entidades terceiras que não tenha merecido a concordância prévia e expressa destas", lê-se.