Hassan e Agbo perto do regresso

Rúben Amorim orientou ontem uma dupla sessão de trabalhos, naquele que foi o seu terceiro dia oficial ao leme da equipa principal do Sp. Braga. Nestes dois treinos, o novo técnico dos arsenalistas teve praticamente todo o plantel à disposição, exceção feita a Agbo e Hassan, que ainda não se apresentaram e que seguem ausentes, ainda que com a devida autorização do próprio clube.

Seja como for, esse é um cenário que deverá mudar a breve trecho, uma vez que ambos os jogadores devem regressar das férias natalícias nos dias que se avizinham.

De resto, Galeno, que tem estado a contas com alguns problemas físicos. Esteve novamente no relvado, mas, à semelhança do que tem acontecido nos últimos dias, voltou a fazer apenas trabalho condicionado. O extremo ainda não debelou a lesão que o afastou dos compromissos recentes da equipa e por isso continua por integrar em pleno as sessões com o restante plantel bracarense.

No próximo sábado, recorde-se, o Sp. Braga desloca-se ao reduto do Belenenses SAD, num jogo referente à 15ª jornada que marcará a estreia de Rúben Amorim no comando técnico arsenalista.