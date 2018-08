O Sp. Braga divulgou ontem a lista de inscritos para a terceira pré-eliminatória da Liga Europa e Hassan e Vukcevic são as duas grandes ausências a destacar.

O avançado egípcio e o médio montenegrino não vão ser utilizados nos dois jogos com os ucranianos do Zorya, nesta eliminatória, mas podem depois ser incluídos no playoff, em caso de apuramento dos arsenalistas e se, até lá, nada mudar em relação ao mercado.

Certo é que Hassan e Vukcevic são dados como ‘negociáveis’ e foi o próprio António Salvador que nunca escondeu esse cenário, incluindo até o nome de Xadas na ‘montra’ das possíveis transferências deste defeso de verão, embora o internacional sub-21 esteja nesta lista de 25 elementos, que ontem foi oficializada. Quanto a Hassan e Vukcevic há uma perspetiva de negócio até ao fim deste mês. Fonte da SAD garantiu ontem que, neste preciso momento, não há negociações diretas com qualquer clube e para qualquer um destes jogadores. Porém, Vukcevic, por exemplo, já esteve nos planos de muitos clubes, incluindo o Sporting, e segundo Record apurou, os espanhóis do Levante vão avançar com uma proposta oficial em breve. António Salvador espera então que a oferta surja para, pelo menos, encetar o processo negocial. Vukcevic está em Braga desde 2013/14 e tem sido um dos elementos importantes, fazendo parte do núcleo duro do plantel. Na época passada, por exemplo, o médio esteve em 45 jogos! Já Hassan foi contratado ao Rio Ave em 2015/16 e nessa época esteve em grande, apontando 14 golos, mas nas duas últimas temporadas perdeu protagonismo, ao ponto de só ter marcado 4 golos em 2016/17 e 6 em 2017/18.

Autor: António Mendes