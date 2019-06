Hassan lembra problema no coração: «Benfica ficou preocupado e as coisas não avançaram»

No verão de 2015, Ahmed Hassan viu ser abortada a sua transferência para o Benfica, depois de um trajeto de sucesso no Rio Ave. Tudo devido a uma questão relacionada com o seu coração e que foi explicada numa entrevista concedida pelo jogador ao jornal inglês 'The Guardian'."Fui diagnosticado com uma coisa mesmo pequena, que tinha desde criança. Por isso fui operado na altura e o Benfica tinha tido um problema com um jogador [Fehér], que faleceu em campo. Foi por isso que eles ficaram preocupados e as coisas não avançaram. Mas não era nada grave. Foi uma pequena cirurgia e tudo correu de forma normal. E depois disso eu assinei pelo Sp. Braga e tudo corre bem na minha vida", afirmou o avançado egípcio.Hassan vai regressar ao Sp. Braga para a nova temporada, depois de ter representado o Olympiacos em 2018/19 por empréstimo. Mas agora, o foco está na CAN, que arranca ainda este mês, no seu país.Nessa mesma entrevista, Hassan elogiou Salah, afirmando que "é como um irmão", e lamentou não ter sido convocado para o Mundial'2018. "Senti que foi injusto", assumiu, admitindo também o sonho de jogar no futebol inglês. "Talvez um dia possa viver esse sonho", apontou Hassan.