Hassan ruma ao Olympiacos: «Estou muito feliz por regressar»

Ahmed Hassan deixa o Sp. Braga e ruma ao Olympiacos até final da temporada, oficializou esta terça-feira o clube grego.





O avançado egípcio, de 26 anos, é cedido pela segundo ano consecutivo ao emblema orientado por Pedro Martins."Estou muito feliz por regressar ao Olympiacos. Estou pronto para dar tudo em prol da equipa e ansioso por sentir o apoio dos adeptos! Farei de tudo para ajudar a conquistar o título!", afirmou em declarações ao site do clube grego.Tal comoavançou em tempo oportuno, além do empréstimo até final da época, o clube grego ficou com uma opção de compra do passe do avançado no valor de 2,5 milhões de euros.Na época passada, Hassan fez 32 jogos pelo Olympiacos, assinando 15 golos.