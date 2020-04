Hassan: «Tenho propostas das principais ligas mas o Olympiacos quer ficar comigo»

Ganha cada vez mais força o interesse do Olympiacos em comprar, em definitivo, o avançado Hassan. Na semana passada, já tínhamos dado conta de que os gregos estavam a ponderar esse cenário, mas até o próprio avançado assume esse desejo do emblema de Atenas, apesar de ter outras propostas.





"Eu tenho propostas das cinco principais ligas da Europa. No meu contrato com o Olympiacos existe uma cláusula de 2,5 milhões de euros que é o valor que tem de ser pago ao Sp. Braga. Ainda não sei qual será o meu futuro. Mas eles querem ficar comigo", referiu, em declarações a um canal egípcio."A atividade está parada. Se os jogos recomeçarem, voltará a haver diálogos. Não há qualquer decisão tomada. O Olympiacos é um grande clube e queremos ganhar o campeonato", sublinhou.Hassan tem contrato com o Sp. Braga até 2022, depois de ter renovado o vínculo antes de ter sido emprestado ao Olympiacos, no último mercado de inverno.