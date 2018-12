Hat trick inédito de Super-Dyego

Foi o próprio Dyego Sousa quem destacou, no final do jogo, o feito inédito na sua carreira. O goleador da Liga, agora com dez golos, que ultrapassou novamente Bas Dost, conseguiu também o primeiro hat trick da sua carreira e confirmou ainda o que há muito se adivinhava: esta é a sua melhor época de sempre!Ao marcar três golos no jogo de ontem, Dyego Sousa chegou aos 14 na temporada, ultrapassando os 12 que eram o seu máximo e em duas épocas, em 2017/18, já em Braga, e em 2015/16, quando ainda estava no Marítimo. Ou seja, tudo indica que o avançado brasileiro vai aumentar e muito o seu recorde, uma vez que ainda nem sequer chegámos a meio da época."É uma grande alegria voltar a marcar golos e logo um hat trick. Foi a primeira vez na minha carreira que consegui e estou naturalmente contente por ajudar mais uma vez a equipa a ganhar, o que é sempre o mais importante", destacou, assinalando ainda: "Sofri um golpe num lance normal e que acontece, mas tenho a cabeça muito dura e o próprio míster diz isso. Mas está tudo tranquilo."Quem não escondeu a sua tristeza foi Bruno Nascimento. "Estamos num ciclo de jogos muito complicado, mas vamos reverter esta situação. Vamos trabalhar para isso e as coisas vão mudar para o nosso lado, melhorando os resultados", prometeu o defesa-central do Feirense. De resto, dizer ainda que Alphonse não esteve no jogo porque a sua mãe faleceu ontem.