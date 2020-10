Hernâni é novidade na lista de inscritos para a Liga Europa

Hernâni é a novidade da lista de inscritos do Sp. Braga para a edição 2020/21 da Liga Europa. O jovem avançado luso-guineense, de 19 anos, integra o lote de 25 jogadores escolhidos por Carlos Carvalhal. Já Rui Fonte, a recuperar de uma grave lesão num joelho, fica de fora.





Os guerreiros do Minho iniciam a sua participação na segunda maior prova de clubes da UEFA no dia 22 deste mês, na receção ao AEK Atenas, em jogo a contar para a 1ª jornada do grupo G.Matheus, Tiago Sá e Rogério Santos.Ricardo Esgaio, Zé Carlos, Vítor Tormena, Bruno Viana, Rolando, David Carmo, Raúl Silva, Sequeira e Francisco Moura.Al Musrati, André Castro, João Novais, André Horta e Fransérgio.Avançados: Iuri Medeiros, Galeno, Gaitán, Ricardo Horta, Hernâni, Guilherme Schettine, Abel Ruiz e Paulinho.