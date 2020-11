Hernâni Infande e Bernardo Couto convocados para o jogo do Sp. Braga com o Leicester

Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, confirmou esta quarta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Leicester, a convocatória de Hernâni Infande e Bernardo Couto para o jogo com o Leicester, agendado para esta quinta-feira.





Hernâni Infande é um avançado de 19 anos que tem sido utilizado na equipa B bracarense. Em quatro jogos soma três golos apontados. Por seu lado, Bernardo Couto é um médio de 18 anos, que tem sete jogos e um golo até ao momento na equipa sub-23.O técnico do Sp. Braga aproveitou ainda para explicar como tem feito a gestão do plantel e de que forma é que as recentes lesões de Nico Gáitan e Francisco Moura condicionam as suas escolhas: "Os jogadores jogam quando achamos que devem jogar, avançam sempre os melhores onze para cada jogo. Tenho um plante muito curto e o facto de termos limitações com o Nico Gaitán e com o Francisco Moura torna-o ainda mais curto. Isso dificulta a nossa missão de gerir esta campanha, mas eu tenho 23 ou 24 jogadores titulares, não tenho jogadores de segundo plano no plantel".