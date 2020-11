Herói do Sp. Braga frente ao Benfica já foi operado ao joelho esquerdo

Francisco Moura já foi operado ao joelho esquerdo, depois de ter contraído uma entorse no joelho esquerdo com lesão no ligamento cruzado anterior. A cirurgia correu bem e o jovem lateral do Sp. Braga enfrenta, agora, um longo período de recuperação estimado em seis meses.





Moura foi o herói dos minhotos na vitória por 3-2 no Estádio da Luz, frente ao Benfica, antes da paragem da Liga para as seleções, ao ter marcado dois golos. A lesão no joelho foi contraída num treino, no final da última semana.