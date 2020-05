Histórias de Cajuda em Braga: os abraços às árvores e a orquestra com a boca

Odair, Idalécio, Luís Filipe e Zé Roberto reuniram-se na rubrica 'Duas de Letra', no Facebook do Sp. Braga, onde têm recordado momentos do passado, particularmente alguns hilariantes vividos com Manuel Cajuda, experiente treinador que os orientou na cidade dos arcebispos.





"Quando fazíamos a concentração no Sameiro, o míster começava a abraçar as árvores", contou Zé Roberto, com uma gargalhada pelo meio, mas Luís Filipe trouxe outra história igualmente caricata."E quando ele nos metia a fazer de filarmónica? É que depois de uma tareia física e de corrermos a torto e a direito, fazer uma orquestrazinha era top! Top! Explicando melhor, no fim do treino a correr na mata, o míster juntava-nos em escadinha e cada fila ficava com um instrumento, mas tinha era de fazer o som com a boca. Pum, pum, pum. Ou plim, plim, plim", contou.Idalécio disse que o bombo era da responsabilidade de Zé Nuno Azevedo. "Eu tocava os ferrinhos", assumiu. Ou melhor, fazia o plim, plim, plim... O maestro, claro, era Cajuda.