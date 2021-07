Hornicek está a tirar a carta de condução... mas já conduz no estágio do Sp. Braga

Lukas Hornicek ascendeu ao 3.º posto da hierarquia de guarda-redes do Sp. Braga para a nova temporada e celebrou 19 anos precisamente esta terça-feira, no primeiro dia do estágio que os guerreiros realizam em Penina, um lugar da freguesia de Alvor, no concelho de Portimão.





Como tal, o checo não se livrou de uns calduços durante a sessão de trabalho realizada durante a manhã. Por outro lado, foi o protagonista de uma rubrica na Next, o canal do clube, onde surgiu a conduzir um carrinho de golfe (veículo utilizado pelos jogadores para se deslocarem do hotel para o relvado dos treinos, dentro do espaço do hotel onde a comitiva se encontra instalada) numa fase em que, curiosamente, ainda está a tirar a carta de condução."As minhas férias? Fui à República Checa, mas foi muito rápido. Deu muito trabalho, tive de estudar para a escola e ainda fiz a Carta de Condução [código]", contou. "É verdade. Ésta é uma das primeiras experiências, mas ainda sem carta", disse, com muitos risos à mistura.Hornicek reforçou a importância dos colegas na aprendizagem da língua portuguesa - toda a conversa foi em português - e também no seu crescimento enquanto jogador. O checo pretende mesmo que seja esta a temporada da sua estreia oficial pela equipa principal."Voltei em boa forma fisicamente. Estou aqui na equipa A a trabalhar e espero ter oportunidades para jogar", apontou Lukas Hornicek.