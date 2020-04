Hornicek, o admirador de Ederson que descartou o basquetebol e o ping pong

Ao longo da sua conversa com os jornalistas, por videoconferência, Lukas Hornicek deu um pouco a conhecer a sua história. Desde logo a forma como chegou ao futebol e as opções que teve de tomar.





"Quando era mais novo praticava vários desportos, como basquetebol e ping pong. Na altura não gostava muito do basquetebol. Escolhi o futebol porque foi aquele que mais me cativou. Mas hoje em dia gosto de jogar basquetebol, porque sou mais alto que a maioria e consigo afundar. Costumo jogar com os meus colegas", afirmou Hornicek, do alto dos seus 1,97 metros de altura."Comecei a jogar no Dobrikov, clube onde o meu pai jogava. Depois surgiu a oportunidade de me transferir para o Pardubice, um clube maior na República Checa, onde estive dos 7 aos 16 anos, antes de chegar aqui a Braga. Sou chamado à seleção nacional desde os 16 anos. Foi aí que comecei a evoluir e é algo que me vai marcar para sempre", reforçou o guarda-redes, que marcou presença no Euro'2019 no escalão de sub-17.E ao longo do seu crescimento como homem e jogador, foi ganhando admiração por determinados guarda-redes, dois em particular. "Gosto muito do Ederson [Manchester City], pelo jogo de pés e pela velocidade dentro da baliza. Outro guarda-redes que também aprecio bastante é o André Onana do Ajax", comentou.Mas no seu país há outra figura das balizas, Petr Cech. "Conheço-o pessoalmente. Não somos amigos claro, mas estive com ele em treinos de guarda-redes na seleção nacional. Gostei muito de conhecê-lo, ajudou-nos muito e estou grato por isso", comentou.Apesar da tenra idade, Lukas Hornicek não abandonou os estudos para se dedicar a 100 por cento ao futebol. "Não abandonei os estudos, continuo a estudar online, mas tenho que fazer uns testes no meu país para prosseguir", disse. Um processo de exames que, face a este panorama de incerteza decorrente do coronavírus, também pode sofrer algum ajuste.Desde que chegou a Braga, no último verão, Lukas Hornicek vive numa residência na cidade, propriedade do clube. Uma habitação onde são acolhidos os jovens jogadores oriundos de outras cidades ou de outros países.O jogador, recorde-se, tem competido no Campeonato Nacional de Juniores, na equipa sub-19 do Sp. Braga, mas nos últimos meses tem vindo a treinar com a equipa principal durante a semana. E, mesmo nesta fase de isolamento social, Hornicek tem cumprido o plano de trabalho destinado à equipa principal.