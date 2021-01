Hugo Freitas: «O público tem influência clara na verdade desportiva»

Hugo Freitas, diretor executivo do Sp. Braga, participou esta sexta-feira no webinar da 'Thinking Football', da Liga de Clubes, em Leiria, considerando que "vai demorar" até os adeptos voltarem com a "mesma confiança ao futebol".





"Os adeptos estão há tanto tempo distantes do futebol, a serem tratados como gente que não pode frequentar espaços, que se sentem discriminados, vai demorar algum tempo até voltarem com a mesma intensidade e confiança ao futebol. Isso é um problema que os clubes vão ter, os clubes vivem de receitas, o último ano e meio foi muito complicado. Se continuar muito mais tempo, realmente a nível financeiro vai ser um problema", referiu."Desportivamente tem sido um campeonato muito estranho. Temos assistido a resultados diferentes do que estávamos habituados. O público tem influência clara na verdade desportiva. Os jogadores sentem falta do barulho nos estádios, os adeptos são uma força para as suas cores. Penso que a verdade desportiva está um pouco defraudada, não podemos comparar este com outros campeonatos. Houve interferências e a não presença do público põe em causa a verdade desportiva.""Julgo que há interferências que o público tem, há momentos que os adeptos ganham jogos. Estamos todos nas mesmas condições, sem público, sem força. O Sp. Braga tem uma grande massa associativa, sabemos que estão connosco mas não é a mesma coisa."