Hugo Viana no onze ideal do centenário do Sp. Braga

Hugo Viana é o mais recente titular no onze ideal do centenário do Sp. Braga, numa votação dos adeptos já concluída e cujos resultados o clube minhoto tem vindo a divulgar durante este mês.





Pé-esquerdo fulminante e passes teleguiados à solta:



Qual é a tua melhor recordação de ? pic.twitter.com/OyIFBDKhVI — SC Braga (@SCBragaOficial) March 23, 2021

Atualmente no cargo de diretor desportivo do Sporting, Hugo Viana representou os arsenalistas durante quatro temporadas, entre 2009 e 2013, tendo participado na conquista da Taça da Liga de 2012/13 por parte dos guerreiros.O antigo médio completa o meio-campo deste onze ideal, onde já estavam Vandinho e Mossoró. O guarda-redes do centenário é Quim e a defesa é composta por Marcelo Goiano, Moisés, Artur Jorge e Sequeira, que é, para já, o único elemento do atual plantel eleito para o onze do centenário do Sp. Braga. Falta agora conhecer os avançados, o que acontecerá até ao final deste mês.