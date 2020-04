Hugo Vieira: «Hoje é em Itália e amanhã pode ser cá»

Hugo Vieira falou também da pandemia do novo coronavírus. O antigo defesa-central, de 43 anos, agora diretor-executivo da formação do Sp. Braga, alinhou pela Sampdoria em Itália, e abordou o que tem tido conhecimento sobre o combate ao vírus no país.



"Sim, mantenho o contacto com algumas pessoas em Itália, amigos que deixei lá e esta situação preocupa-me muito. Hoje é em Itália e amanhã pode ser cá. Temos de ter muito cuidado. Isto é só aquilo que as pessoas me vão transmitindo, que estão a viver um cenário de guerra. Tenho um amigo de Bergamo e cada vez que falo com ele só me diz que espera que não passemos por tudo aquilo que eles lá estão a passar. É realmente muito mau", sublinhou o dirigente em conversa com os jornalistas.