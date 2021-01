«Insulto, ataque e falta de educação»: Sp. Braga aponta o dedo ao Sporting

Hoje é terça-feira, dia da newsletter semanal do Sp. Braga. E, como seria expectável, esta publicação é, em boa parte, dedicada às incidências da final da Allianz Cup, realizada no último sábado e que terminou com vitória do Sporting por 1-0.





Considerando que "no período em que o péssimo relvado do Estádio Municipal de Leiria permitiu que efetivamente se jogasse futebol, só o Sp. Braga é que fez por ganhar o troféu", o clube minhoto apontou o dedo ao Sporting, relativamente a reações registadas no fim."O que não é compreensível nem aceitável é que não haja respeito pelo adversário, ao ponto das primeiras reações se focarem no insulto, no ataque e na falta de educação dirigida a jogadores, treinadores e dirigentes do SC Braga. Mas quando o 'exemplo' vem de cima, manifestado antes, durante e depois do jogo em plena tribuna presidencial... não se pode esperar muito mais do que isto", aponta a newsletter.O Sp. Braga não passou ao lado do que diz ter sido "uma exibição paupérrima por parte da equipa de arbitragem" (liderada por Tiago Martins) e abordou a multa de 714 euros aplicada a Carlos Carvalhal, que tinha sido expulso do encontro, tal como Rúben Amorim."Segundo o relatório do árbitro, o nosso treinador 'respondeu à provocação do treinador' adversário. Portanto, além da disparatada expulsão por parte de Tiago Martins, o Conselho de Disciplina da FPF entendeu dar uma multa de valor quase equivalente a alguém que insulta e provoca o adversário e a alguém que reage de forma natural face ao calor do jogo. Para memória futura, a diferença entre a falta de educação e respeito de uns e a defesa da honra de outros está em cerca de 300 euros. Justiça é também coisa que no nosso futebol se encontra pelas ruas da amargura", apontam os bracarenses.O Sp. Braga enalteceu, por fim, a forma como a equipa conseguiu recuperar "os níveis anímicos" com o triunfo sobre o Gil Vicente, por 1-0, e apontou baterias para a partida desta sexta-feira, diante do Santa Clara, referente à Taça de Portugal.