O futuro de Danilo pode não passar por Braga. Tal como aconteceu nos dois últimos verões, será Jorge Mendes a decidir onde vai jogar o médio. Record sabe que clubes espanhóis e italianos seguiram com muita atenção o brasileiro durante a última temporada, mas é da Serie A que existe maior interesse em contar com ele. Lazio, Nápoles e Atalanta foram os emblemas que mais vezes se deslocaram ao nosso país e é por aí que Jorge Mendes deverá consolidar os seus contactos com vista à colocação de Danilo.

Como se sabe, o superagente detém a maioria do passe de um jogador que foi quase sempre titular nos arsenalistas, relançando a carreira como pretendia. Danilo está com 22 anos e tem um currículo que fala por si: internacional sub-20 brasileiro, fez 28 jogos pelos arsenalistas na sua época de estreia na Europa e na seguinte foi 34 vezes utilizado no Valencia. Nesse verão de 2015, Jorge Mendes já tinha tentado vender o seu passe, mas conseguiu apenas um empréstimo. Um ano volvido, voltou a emprestá-lo, desta vez ao Benfica. A mudança não correu bem e o médio acabou por sair, em janeiro, para a Bélgica onde também jogou muito pouco.

No arranque da época que agora terminou, Salvador começou por dizer a Abel para não contar com o médio, mas eis que Jorge Mendes não lhe arranjou uma boa colocação. O regresso a Braga foi feliz e a cotação de mercado disparou.



António Salvador tem outra ideia...



António Salvador deu a sua palavra a Abel Ferreira de que ia tentar segurar os jogadores mais importantes do plantel e só os emprestados – Jefferson e André Horta – não dependiam dele. Danilo, como é óbvio, faz parte do núcleo duro e é aqui que o presidente pode jogar um trunfo: ao lado de Jorge Mendes, negoceia Xadas e/ou Trincão e deixa ‘esquecer’ Danilo.

Autor: Ricardo Vasconcelos