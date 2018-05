Com Igor Tudor aparentemente de saída, a Udinese está no mercado em busca de um novo treinador e, segundo a Sky Itália, um dos alvos para assumir o comando técnico é Abel Ferreira, do Sp. Braga.De acordo com aquela emissora, o treinador dos minhotos é uma espécie de plano B, isto caso as negociações com Cesare Prandelli não cheguem a bom porto. Ainda assim, recorda a Sky, a recente renovação contratual com o Sp. Braga torna um eventual negócio mais complicado, ainda que os italianos não coloquem de parte um esforço extra.

Autor: Fábio Lima