Iuri Medeiros apresentado como reforço do Sp. Braga: os detalhes do negócio

Depois de Guilherme Schettine, Iuri Medeiros está oficialmente apresentado como reforço do Sp. Braga para a nova temporada. O extremo português, de 26 anos, chega à Pedreira emprestado pelos alemães do Nuremberga, com opção de compra no final da temporada.





O Sp. Braga, em nota oficial, não divulgou pormenores sobre a opção de compra, mas o nosso jornal já havia noticiado em devido tempo que será de 1,5 milhões de euros.Iuri Medeiros regressa, assim, ao futebol português, onde já representou o Sporting (onde fez a formação e jogou como sénior), Arouca, Boavista e Moreirense. As suas últimas experiências tinham sido no estrangeiro, no Génova, Légia Varsóvia e Nuremberga.