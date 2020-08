Iuri Medeiros feliz em Braga: «Tenho a certeza que este é o clube certo»

As três experiências que Iuri Medeiros viveu recentemente no estrangeiro não correram conforme o esperado, mas o extremo espera que tudo mude agora, com a mudança para Braga. Em declarações à 'Next', plataforma digital do clube, o criativo formado no Sporting explicou as razões que o fizeram regressar a Portugal e que o fazem crer que o projeto arsenalista foi o passo certo na altura certa.





"Fui para o estrangeiro, foi mais complicado, e agora regressei para crescer. Tenho a certeza que aqui no Sp. Braga me vão ajudar a ser melhor pessoa e melhor jogador. Tenho a certeza que é o clube certo e o clube que me vai ajudar", referiu Iuri Medeiros, satisfeito com as primeiras semanas passadas ao serviço dos bracarenses."Eu vim duas ou três semanas antes e com os treinos fico cada vez melhor. Os sub-23 ajudaram-me muito e tenho a agradecer-lhes por estar ao nível que estou agora, mas agora com mais treinos e com estas semanas antes do campeonato começar, quase de certeza que vou estar melhor fisicamente. Fui muito bem recebido aqui, agradeço pela forma como me receberam. A adaptação foi mais fácil porque conhecia alguns jogadores aqui", apontou.Questionado sobre os aspetos que pode acrescentar ao jogo do Sp. Braga, Iuri Medeiros traçou uma pequena descrição individual de como se vê como jogador."Eu sou um jogador que gosta de jogo interior e o míster gosta de jogo interior. Como o Esgaio falou, é um mister simples, das suas ideias e nós estamos a adaptar-nos bem às ideias dele. Sou um jogador de passe, drible remate e posso acrescentar a isso o trabalho", concluiu.