Iuri Medeiros homenageado na sua terra natal

Iuri Medeiros foi homenageado na sua terra natal, o bairro da Boa Vista, localizado no município da Horta, na ilha açoriana do Faial. O extremo do Sp. Braga, de 26 anos, recebeu uma medalha da Junta de Freguesia da Matriz e foi ainda descerrada uma placa com o seu nome no campo localizado mesmo em frente à casa onde cresceu, no qual começou a jogar à bola.





"É uma honra estar aqui, estou muito feliz por voltar a casa e ao campo onde dei os meus primeiros toques. Aos jovens digo para que acreditem sempre e joguem bastante à bola. E não hesitem se tiverem uma oportunidade", afirmou Iuri Medeiros, em declarações à RTP Açores.A homenagem realizou-se na tarde de ontem, dia 10 de junho, perante a presença de autarcas e da Associação de Futebol da Horta, mas também da família, amigos e conhecidos de Iuri Medeiros.O jogador, recorde-se, está vinculado ao Sp. Braga até 2026, depois de ter assinado em definitivo pelos minhotos no final de abril passado.