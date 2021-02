Iuri Medeiros já foi operado ao joelho esquerdo para corrigir uma rotura de ligamentos. O esquerdino do Sp. Braga vai agora encetar um longo período de recuperação e só deve regressar aos relvados em agosto.





Iuri sofreu a lesão no jogo da Taça de Portugal, frente ao Santa Clara, no passado dia 29 de janeiro, saindo aos 31 minutos com um entorse traumática que se revelou grave."Começa agora uma nova e a mais importante etapa - a recuperação. A cirurgia foi realizada com sucesso. A meu lado estão os melhores profissionais que podia desejar a quem presto os meus maiores agradecimentos: ao Dr. Noronha e toda a equipa de cirurgia que me tem estado a acompanhar e também ao meu clube, o Sp. Braga, por todo o apoio e preocupação", escreveu Iuri Medeiros no seu Instagram, aproveitando para agradecer todas as mensagens de apoio que recebeu.