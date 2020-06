Iuri Medeiros reforça o Sp. Braga na próxima época

Está concluída a negociação que decorreu ao longo das últimas semanas entre o Sp. Braga e o Nuremberga por Iuri Medeiros. O jogador açoriano vai reforçar o Sp. Braga na próxima temporada, num acordo de empréstimo de uma época que prevê opção de compra de 1,5 milhões de euros.





O entendimento já foi alcançado entre os responsáveis arsenalistas e os germânicos, que militam no segundo escalão do futebol alemão, mas só após o final da temporada deverá ser oficializado por ambas as partes.Iuri Medeiros, extremo de 25 anos, vai assim regressar ao futebol português, de onde saiu em janeiro de 2018, tendo passado pelo Génova, Legia Varsóvia e Nuremberga.