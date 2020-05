João Cardoso: as 'porradinhas' a Eusébio e o árbitro que anulou o penálti a dois toques

João Cardoso, antigo lateral-esquerdo de 68 anos, chegou a competir contra Eusébio e outras figuras míticas do futebol português. Aliás, até elencou alguns jogadores difíceis de enfrentar, na conversa com Eduardo, Wender e Castanheira.





"Eusébio? Para o parar só com algumas porradinhas. O Oliveira também, era um chatinho... Mas com esse eu dava-lhe uma ou duas porradinhas e ele fugia de mim. O jogador que me deu maior baile foi um baixinho no Brasil chamado Osni. Tínhamos ido fazer jogos particulares, pelo Belenenses. Eu queria dar uma porrada nese e não conseguia acertar! Ele era rápido e baixinho", contou.Mas as histórias de João Cardoso também têm ligação aos golos, pois chegou a marcar alguns, nomeadamente de livre. Disse que nos azuis do Restelo não o deixavam marcar os livres e pôde fazê-lo no Minho, a partir de 1977/78. Curiosamente, uma das histórias insólitas diz respeito a penáltis... a dois toques!"Eu e o Dito fizemos uma brincadeira... Uma vez, num jogo com o V. Guimarães e estávamos já a ganhar penso que 2-0, pedimos autorização ao Quinito para fazer aquilo no jogo. Ele respondeu: 'Vocês é que sabem, não tenho nada a ver'. Marcámos o penálti, sim senhor, mas o árbitro ficou tão surpreendido que anulou o golo", contou João Cardoso. Mas há mais!"No final do jogo perguntei ao árbitro por que razão tinha anulado e ele disse-me: 'Eu não estava à espera daquilo e a única coisa que me ocorreu foi apitar e dizer que alguém tinha entrado na área antes'", acrescentou João Cardoso. "O Silvino era o guarda-redes do V. Guimarães e mesmo na Seleção andava de roda de mim a mandar-me para a cabeça por causa disso", contou. Esse jogo entre os rivais do Minho foi em abril de 1984 e o Sp. Braga venceu por 3-0.João Cardoso, note-se, é hoje treinador-adjunto da equipa sub-23 do Sp. Braga e integra, também, a equipa de scouting do clube minhoto.