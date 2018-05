Continuar a ler

Curiosamente, António Salvador depositava tantas esperanças no jogador que chegou a afirmar que, se o FC Porto tivesse autorizado, o Sp. Braga tinha comprado o seu passe. Os dragões só o quiseram emprestar e em janeiro Pinto da Costa até sugeriu o seu regresso. Salvador bloqueou a saída. Quatro meses depois, o próprio João Carlos Teixeira parece também querer mudar de ares para ver se joga mais vezes.



João Carlos Teixeira não fará parte do plantel do Sp. Braga na nova temporada. Ao contrário dos outros dois emprestados – Jefferson e André Horta – que Abel Ferreira via como prioridades para 2018/19, o médio-ofensivo não teve o sucesso que se esperava na época que há poucos dias terminou e volta a sair da cidade natal para prosseguir a carreira noutro clube, ele que está vinculado ao FC Porto até 2020.A chegada do jogador aos arsenalistas teve um impacto imediato e todos pensaram que estava aí um dos grandes reforços para Abel Ferreira atacar os lugares do pódio, mas o rendimento de João Carlos Teixeira começou a cair logo no final do mês de novembro. À perda da titularidade seguiu-se uma intervenção cirúrgica a uma apendicite em meados de fevereiro. O tempo previsto de paragem era de apenas três semanas só que o médio não voltou a jogar.

Autor: Ricardo Vasconcelos