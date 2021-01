João Novais deixa alerta antes do Torreense: «Temos que ser sérios como até agora»

João Novais frisou esta segunda-feira que "há muita qualidade nos escalões inferiores" e que o Sp. Braga tem que estar ao melhor nível frente ao Torreense, na quarta-feira, nos oitavos de final da Taça de Portugal.

O médio considerou que todos os jogos da Taça de Portugal são difíceis, lembrando a terceira eliminatória diante do Trofense, também do Campeonato de Portugal, o terceiro escalão do futebol nacional, que os bracarenses bateram de forma suada por 2-1, com o golo da vitória a surgir apenas nos descontos.

"Tivemos um exemplo disso no jogo da Trofa, contra uma equipa desse escalão, que nos causou muitas dificuldades e este não foge à regra. Temos que estar ao nosso melhor nível, na nossa máxima força, ser sérios como até agora e fazer um bom jogo", disse o médio à televisão do clube, Next.

Considerando que, nestes jogos, as equipas de escalões inferiores "tentam dar a vida", João Novais vincou que "há muita qualidade nos escalões inferiores e todas as equipas, hoje em dia, têm bons processos de jogo". "Eles vão querer demonstrar tudo e mais alguma coisa neste jogo e nós temos que estar preparados, sabendo de antemão que se metermos toda a nossa qualidade, entrega e empenho neste jogo, à partida, poderemos sair com um bom resultado", afirmou.

O jogador de 27 anos, a cumprir a sua terceira época nos bracarenses, destacou o facto de a equipa estar ainda em todas as frentes. "É sempre bom trabalhar sobre vitórias, estamos nas competições todas e não há ambição maior que querer continuar nelas. Estamos na final four da Taça da Liga, temos agora o jogo com o Torreense para a Taça de Portugal, estamos a fazer um excelente campeonato e vamos defrontar a Roma na Liga Europa. Não há maior motivação para nós do que querer fazer ainda melhor do que temos feito até agora", disse.

Com presença em 16 jogos em todas as competições e um golo marcado, o médio notou que as suas expectativas "são elevadas": "Um jogador do Sporting de Braga só pode pensar assim, em fazer o melhor de si cada vez que é chamado para ajudar a equipa e eu não fujo à regra."

"Estou preparado para jogar quando o treinador entender, sabendo que temos um plantel muito competitivo e todos os jogadores têm dado uma resposta bastante boa sobre a qualidade do nosso plantel", disse.

Sporting de Braga, quarto classificado da Liga NOS, e Torreense, primeiro da série F do Campeonato de Portugal, defrontam-se a partir das 15:30 de quarta-feira no Estádio Municipal de Braga, em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal.