João Novais: «Demonstrámos a nossa qualidade, sobretudo nesta segunda mão»

João Novais, médio do Sp. Braga, não escondeu a tristeza pelo 'adeus' à Liga Europa após nova derrota com a Roma, mas vincou a boa imagem deixada pelos minhotos na eliminatória.

"Resultado Inglório? Sem dúvida. Sabemos que era muito difícil à partida esta segunda mão, mas tínhamos toda a ambição para fazer um bom resultado e tentar reverter a eliminatória. Fomos para intervalo a perder 1-0 mas com a mesma ambição com que entrámos no jogo para reverter o resultado, só isso nos movia. Na segunda parte, mais lançados com o coração do que com a cabeça tentámos fazer de tudo. Não foi possível. Sabíamos que era uma grande equipa, também o somos, e ficou demonstrada a qualidade que temos, sobretudo nesta segunda mão", começou por referir João Novais, à Sport TV.

Imagem positiva

"O Sp. Braga demonstrou a sua qualidade dentro do campo e enquanto grupo. Ficou demonstrado nas duas mãos a qualidade do plantel. O resultado é desnivelado, mas deveu-se a esta segunda parte mais com o coração do que com a cabeça".

Mais tempo para trabalhar

"Se estamos nesta posição é porque fizemos por isso. Se temos esta carga de jogos, é porque assumimos essa responsabilidade. E se tivéssemos mais jogos, era sinal de que tínhamos passado. Portanto, não vejo como positiva esta eliminação".