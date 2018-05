Continuar a ler

"Se o Sp. Braga me contratou é porque acredita que estou preparado para um projeto desta dimensão. Vim porque quero ganhar. Quero conquistar troféus para elevar o meu nome e o do clube cada vez mais alto", afirmou o jogador de 24 anos que diz estar na "melhor fase da carreira".João Novais espera ainda que a adaptação aos minhotos corra da melhor forma: "A imagem que o Sp. Braga passa é a de que é um clube muito acolhedor, que recebe bem os novos jogadores, portugueses e estrangeiros. É um clube de fácil integração e espero seguir essa linha. Tenho a expetativa de que se crie um grupo muito forte".O novo guerreiro do Minho admite que até já pensa numa possível chamada à seleção nacional: "O Sp. Braga tem, neste momento, uma grande projeção a nível nacional e internacional. É óbvio que estando num clube desta dimensão o objetivo seleção nacional torna-se mais possível. É um objetivo meu e de qualquer jogador que represente um clube como o Sp. Braga".