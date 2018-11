João Novais diz que Sporting de Braga pratica o melhor futebol em Portugal

O médio João Novais considerou esta quinta-feira que o Sp. Braga pratica o melhor futebol do país e alertou para a qualidade das equipas do Campeonato de Portugal, no qual joga o Praiense, adversário da Taça de Portugal.

Os minhotos recebem, no domingo, a equipa açoriana, que milita no Campeonato de Portugal, na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, competição que os responsáveis arsenalistas já assumiram querer vencer.

"Já tivemos na eliminatória anterior [com o Felgueiras] uma prova do que é a qualidade das equipas do Campeonato de Portugal. Temos muito respeito pelo Praiense, mas temos ambições claras e definidas nesta prova e no domingo será mais um jogo para vencer", afirmou o médio, antes do treino de hoje.

Depois da derrota no Estádio do Dragão, diante do FC Porto (1-0), na última ronda da Liga NOS, o Sp. Braga passou a ser terceiro classificado do campeonato, mas já liderou a tabela classificativa, primeiro isolado e depois partilhando o primeiro lugar com Benfica e FC Porto.

João Novais concordou com a ideia segundo a qual a equipa de Abel Ferreira pratica o melhor futebol em Portugal: "Claro que sim, temos provas dadas neste campeonato da nossa qualidade, temos uma ideia de jogo bem clara e positiva e é isso que tentamos fazer, aliando aos resultados", afirmou.

João Novais, de 25 anos, chegou a Braga esta temporada, proveniente do Rio Ave, e elogiou a competitividade existente no plantel.

"É sabido que o Braga tem um dos melhores plantéis em Portugal, muito competitivo e equilibrado, cabe ao treinador decidir e a nós respeitar e trabalhar todos os dias e é isso que tenho feito para, quando for chamado de novo, estar pronto", disse.

O médio frisou que o objetivo é ficar entre os quatro primeiros lugares da Liga NOS, mas prometeu "lutar em todos os jogos, em todos os estádios, para vencer".

"No fim faremos as contas. Claro que temos sonhos e ambições, mas com os pés bem assentes na terra e jogo a jogo", disse.

Nos primeiros 15 minutos do treino, abertos à comunicação social, Dyego Sousa e Pablo, com mialgias na coxa direita e esquerda, respetivamente, não subiram ao relvado e devem ser poupados para o jogo de domingo.