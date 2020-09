João Novais: «Fizemos um excelente trabalho e esperamos estar preparados»

João Novais faz uma avaliação muito positiva do que tem sido trabalhar com Carlos Carvalhal. "Preparamo-nos da melhor maneira para a primeira jornada, que é o mais importante. Fizemos um excelente trabalho e esperamos estar preparados da melhor forma", afirmou o médio, projetando já a viagem ao Dragão do próximo dia 19.





Em declarações aos meios de comunicação do Sp. Braga, o jogador, de 27 anos, aborda também os seus desejos individuais, sem esquecer o lado coletivo. "A competitividade dentro do grupo é muito grande e cabe ao mister decidir as suas escolhas. A concorrência é forte e isso só nos ajuda a melhorar individualmente e coletivamente. Trabalho para ajudar a equipa quando for preciso. Vou trabalhar na máxima força para assim o fazer", garantiu.Por fim, Novais deixou uma palavra à massa associativa bracarense: "Espero que possamos contar com os nossos adeptos rapidamente. O apoio deles é fundamental para nós."