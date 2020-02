João Novais: «Fomos atrás do resultado, mais com coração do que com a cabeça»

Afastados da Liga Europa apesar de terem dominado a partida diante do Rangers, os jogadores do Sp. Braga lamentaram em declarações à SportTV a falta de acerto ofensivo na hora de visar a baliza contrária e concordaram que o desfecho da primeira mão, na qual os minhotos deixaram escapar uma vantagem de 2-0, acabou por ser fundamental.





"Faltou sobretudo na finalização. Foi gritante a quantidade de oportunidades de golo. Fomos atrás do resultado, mais com coração do que com a cabeça. Temos um jogo importante este fim de semana. As oportunidades que tivemos em Glasgow foram gritantes. Podíamos ter ido com um resultado muito melhor. Só temos de estar orgulhosos da nossa campanha, pois tivemos uma fase de grupos irrepreensíveis. A qualidade de jogo esteve sempre lá. Temos muitas coisas ainda a fazer", começou por dizer."Tentámos na primeira parte, mas não conseguimos fazer o golo. No contra-ataque estavam a matar o jogo. Quero dar os parabéns aos adeptos. Fizemos uma grande campanha na Liga Europa... Podíamos ter matado lá, não conseguimos, mas temos de aprender com os erros. Temos mais tempo para o campeonato. Vamos tentar manter o terceiro lugar e fazer a melhor campanha na companhia dos adeptos", apontou."Fico feliz por ter ajudado a equipa. Estávamos cientes de que ia ser um jogo difícil. Foi uma campanha muito boa. Estamos tristes pelo resultado, mas tenho de olhar à campanha. Agora é pensar no campeonato. Vieram mais fechados, mas tentámos de todas as maneiras. Infelizmente não conseguimos passar", lamentou.