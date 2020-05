João Novais: o elogio a Brahimi e a fama de "gato preto"

Durante a sessão de respostas às questões dos adeptos, na rubrica 'Duas de Letra', João Novais falou do adversário mais talentoso que tinha defrontado. Um rosto bem conhecido do futebol português.





"Talvez o Brahimi, quando esteve no FC Porto. Foi um jogador que me encheu as medidas pela qualidade técnica. Talvez tenha sido o mais talentoso contra quem já joguei", referiu João Novais, que foi ainda confrontado com uma questão do colega Diogo Viana, já que parece ter fama de ser "gato preto" por perder as 'peladinhas' com os companheiros."Bem, se fosse uma pessoa que ganha sempre a fazer a pergunta, não tinha problema nenhum em dizer que perco algumas vezes, mas ainda há muita gente à minha frente. Posso dizer três ou quatro nomes, que daqui a pouco no lanche vão olhar de lado para mim: o Rui Fonte, o Raúl Silva, o próprio Diogo Viana... Muita gente à minha frente para ser gato preto", referiu João Novais.