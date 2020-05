João Novais: «O Sp. Braga é um clube de referência»

João Novais cumpre a segunda época ao serviço do Sp. Braga e não está nada arrependido do rumo que deu à carreira, apesar de ter tido outros clubes interessados na sua contratação, quando estava no Rio Ave.





"O Sp. Braga sempre foi um clube de referência, um objetivo quando estava na 2.ª Liga. Eu olhava para o Sp. Braga. Depois, quando fui para o Rio Ave tinha objetivo de dar saltos na carreira. O Sp. Braga foi sem dúvida um grande salto, uma mudança radical na minha vida", começou por dizer o médio, de 26 anos, na rubrica 'Duas de Letra'."Os interessados já não me interessam, porque escolhi o Sp. Braga. O Sp. Braga, a nível de estrutura, é um clube de referência em Portugal", sublinhou.João Novais reforçou ainda que uma futura ida à Seleção A não é apenas um sonho. "Mais do que um sonho, é um ojetivo de todos os jogadores representar o seu país e eu não fujo à regra. Tenho de trabalhar muito para isso, a concorrência é enorme na Seleção. Sempre foi objetivo e um dia acrdito que vou chegar lá", referiu João Novais.