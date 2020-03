João Palhinha: «O meu futuro passa por cuidar de mim, dos meus»

João Palhinha deixou esta segunda-feira uma mensagem nas redes sociais garantindo que o seu foco nesta altura está na grave crise de saúde pública provocada pelo Covid-19. O médio diz que nesta altura não está preocupado quanto ao seu futuro profissional.





"Vi hoje o meu nome referenciado em notícias nas quais são abordadas hipóteses para o meu futuro. Quero garantir-vos que o meu futuro passa por cuidar de mim, dos meus, e ajudar os outros a ultrapassar a grave crise de saúde pública que atravessamos. O futebol, o meu futuro, desculpem, neste momento não é importante. Importante hoje, amanhã e nos próximos dias e provavelmente ns próximas semanas, é focar no objetivo comum chamado Covid-19. O nosso objetivo. Seguimos juntos nesta luta", disse.Visto como fundamental no plano de Rúben Amorim no Sporting, Palhinha prefere dar o salto para uma das principais ligas europeias , conforme Record adianta esta segunda-feira.