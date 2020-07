Joga Matheus no adeus de Eduardo

Sérgio Conceição tentou adivinhar o onze do Sp. Braga para hoje, mas não escolheu o guarda-redes titular. Curiosamente, ao mesmo tempo Artur Jorge levantou o véu sobre quem irá defender a baliza arsenalista.

"Posso dizer que será o Matheus a jogar, mas o Eduardo está convocado", disse, a propósito do final da carreira do veterano guardião, de 37 anos. "Esta despedida do Eduardo foi perfeitamente controlada, pensada por ele próprio. Sai num momento alto da carreira, fez uma carreira extraordinária e teve a decisão de parar. Atendendo à lógica de continuidade, será o Matheus a jogar. Logo veremos se haverá ou não tempo para homenagens", assinalou o treinador.

Mas este não será apenas o jogo de despedida de Eduardo. Trincão e Palhinha farão hoje o último encontro com a camisola do Sp. Braga, depois de ontem terem realizado o derradeiro treino.

Recorde-se que o jovem extremo vai rumar ao Barcelona, acordo fechado em janeiro passado, ao passo que o empréstimo de Palhinha por parte do Sporting chega agora ao fim.

Raúl regressa à lista

Na última convocatória da época, a única novidade é o regresso do central Raúl Silva.