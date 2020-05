Jogadores do Sp. Braga agradados com 'estadia' num hotel

Fransérgio e João Novais estão agradados com as condições proporcionadas pelo Sp. Braga nesta fase. O plantel está instalado num hotel da cidade e por lá ficará até ao fim da temporada, a julgar pelas palavras de Fransérgio, que disse que assim seria durante "60 ou 65 dias".





"É um bom hotel, temos boa alimentação. Está tudo a correr muito bem. A parte da família é complicado estar longe, mas este grupo é uma família, o que ajuda a amenizar a questão. Vamos mantendo o contacto com os nossos familiares nas redes sociais. Se fosse há 20 anos, não tínhamos nada disto. A estrutura está de parabéns pela organização e pelo cuidado que tem tido connosco", disse Fransérgio.João Novais concordou com o companheiro de equipa: "Está a ser bom porque o grupo é fantástico e minimiza as saudades da família. Sabemos que estamos a fazer um sacrifício em prol do bem-estar de todos, das famílias também. O grupo é muito unido, divertimo-nos e distraímo-nos uns com os outros e assim tentamos minimizar as saudades de casa e da família."Recorde-se que o grupo mudou-se para um hotel na passada sexta-feira, em virtude da reflexão levada a cabo pelos reponsáveis arsenalistas, em relação ao "risco aumentado" de contágio de Covid-19 face ao progressivo desconfinamento do país. Uma medida que permite que o grupo esteja totalmente resguardado.