Jogadores do Sp. Braga com direito a tudo

Em função do novo paradigma instalado, vão surgindo novas ideias adequadas para o momento e foi isso que surgiu no Sp. Braga, que criou uma equipa, uma espécie de ‘task force’ para estar sempre em sintonia com os atletas e respetivas famílias que estão em isolamento em casa.

Assim, ao fim de quatro dias, já se começa a perceber que os jogadores têm novas necessidades e o clube está a criar condições para que nada falte, incluindo compras, medicamentos, roupas e até refeições. Para isso, já foi estabelecida uma parceria com um empresa de catering, que está disponível para, a qualquer momento, levar comida a casa dos jogadores, sendo que estes continuam a cumprir o plano de treinos que ficou estabelecido. Este centro de apoio está em constante contacto para canalizar todas as necessidades e com a supervisão do departamento de futebol.