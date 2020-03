'Jogo do Sério' entre Paulinho e Ricardo Costa acabou... empatado

O Sp. Braga e Boavista juntaram-se, esta tarde, para um duelo do conhecido Jogo do Sério. Frente a frente estiveram o avançado arsenalista Paulinho e o defesa-central axadrezado Ricardo Costa. E tudo terminou empatado, 5-5.





Nenhum dos craques se riu perante as imagens de situações cómicas com as quais foram confrontados ao longo do desafio. De forma alternada, os jogadores foram postos à prova, mas nunca esboçaram qualquer sorriso e, como tal, somaram todos os pontos em disputa."Ricardo, estiveste perto mas conseguiste aguentar o sorrisinho até ao fim. Acabou por ser um empate justo", comentou Paulinho."Obrigado por este combate, Paulinho. Foi muito difícil, tal como é em campo, onde estás sempre sério e a tentar esquivar-te", disse Ricardo Costa.Os protagonistas estiveram sérios ao longo do embate, mas não deixou de ser um momento de boa disposição para quem assistiu, em direto nas páginas de Facebook do Sp. Braga e do Boavista.