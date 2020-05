Jogo-treino noturno e desconfinamento

Custódio realizou o ensaio geral para a retoma da Liga, simulando um verdadeiro jogo no Estádio Municipal e em horário noturno, como se impõe em função do calendário que já foi divulgado.





Os arsenalistas entram em ação na próxima sexta-feira, dia 5 de junho, às 19 horas, inaugurando a Cidade do Futebol como casa emprestada do Santa Clara e a equipa técnica não quer deixar nenhum pormenor ao acaso, aproveitando o treino deste sábado para ultimar já pormenores quando à estratégia e onze a utilizar frente aos açorianos.Registe-se que logo após o treino noturno, concluído já depois das 21.30 horas, o plantel do Sp. Braga entrou em gozo de folga, o que é também uma grande novidade. Todo o grupo de trabalho, como se sabe, entrou num programa de confinamento coletivo num hotel da cidade desde o passado dia 16. Ao fim de duas semanas, foi permitido o regresso ao domicílio para que todos possam gozar este domingo em ambiente familiar, libertando assim os jogadores antes do início da competição oficial e que motivará toda a concentração no próximo mês e meio.A folga, mesmo assim, não liberta o grupo de continuar a manter o "manual de normas que faz parte do plano de retoma", conforme registam os arsenalistas, justificando também a mudança de rotina: "Tal como anunciado aquando da decisão de reunir o grupo de trabalho numa unidade hoteleira, a evolução positiva do surto de Covid-19 no país e em particular na região e na cidade de Braga poderiam permitir um alívio nas medidas definidas pelo grupo, possibilidade que agora se concretiza em função dos bons indicadores registados."Após o descanso dominical, o plantel está de regresso à Cidade Desportiva esta segunda-feira para treinar, mas só volta a concentrar-se em estágio após o treino de terça-feira.