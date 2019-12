José Pereira sobre Amorim no Sp. Braga: «Engolimos os sapos mas estamos mortinhos por vomitá-los»

José Pereira, presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), não se conforma com o aumento do número de treinadores que assumem funções como técnicos principais na Primeira Liga sem terem ainda cumprido as habilitações necessárias para tal. O mais recente caso é o de Rúben Amorim, que foi anunciado como treinador principal do Sp. Braga sem ter ainda tirado o nível IV, o UEFA Pro. Uma decisão de António Salvador que José Pereira considera "triste"."Como se costuma dizer em bom português a gente vai engolindo estes sapos mas, naturalmente, estamos mortinhos por vomitar estes sapos todos cá para fora também", disse o dirigente, à Antena 1.José Pereira promete tomar medidas para evitar que casos como o de Rúben Amorim, e também o de Silas no Sporting, não se voltem a repetir no futebol português. "Vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance e vamos comprometer a palavra a essas entidades que têm responsabilidade nesta situação", disparou.Em comunicado, a ANTF já tinha garantido que "irá propor ao Governo da República a alteração do Regime Jurídico das Federações Desportivas, no sentido de ser retirada aos clubes (Liga) a autonomia que, presentemente, lhes assiste para decidirem em causa própria em matérias tão sensíveis como a elaboração do Regulamento de Competições, assim como as consequências do seu incumprimento".